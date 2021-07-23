Инвестор в Хакасии отказался от строительства мусорного полигона в Саяногорске

ТАСС, 23 июля. Частный инвестор отказался от идеи строительства полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в городе Саяногорске в Хакасии. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Владимир Лебедев.

Ранее мэр города Саяногорска Михаил Валов сообщал ТАСС, что полигон стоимостью 300 млн рублей планировал построить частный инвестор - ООО "Саяногорский АТП". Полигон должен был заработать в 2021 году.

"Предложение о строительстве полигона в третьем по величине городе Хакасии, где проживает 59 тыс. человек, Саяногорске было частной инициативой, от которой в настоящее время отказались", - сообщил Лебедев, добавив, что сейчас в республике предполагается строительство первого мусороперерабатывающего комплекса в Черногорске с размещением "хвостов" от переработки отходов на прилегающем полигоне.

Ранее сообщалось, что власти Хакасии получили заявку от частного инвестора "Эко-групп" на строительство первого в республике мусороперерабатывающего завода в Черногорске, втором по величине городе региона. Объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей. Планируемая мощность завода составит 150 тыс. тонн отходов в год. На предприятие будут поступать отходы сразу из нескольких муниципалитетов республики, в том числе из Абакана.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".