В Ингушетии до конца года к высокоскоростному интернету подключат 179 организаций

МАГАС, 23 июля. /ТАСС/. Около 180 организаций, в том числе школы, больницы и участки полиции, будут подключены в Ингушетии к высокоскоростному интернету до конца года. Об этом в Instagram написал в пятницу глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Ингушетия приступила к финальному этапу мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура", направленных на обеспечение социальных объектов интернетом. Это фельдшерско-акушерские пункты, школы, учреждения культуры, здания районных администраций, пожарные части, участки полиции во всех уголках республики. К высокоскоростному интернету уже подключено 120 организаций, а к концу года их будет 179", - написал Калиматов.

По его словам, программа затрагивает не только крупные населенные пункты, но и отдаленные села, например возрождаемое село Вежарий, а также высокогорные поселения Ляжги, Гули, Бейни.

"Это важно, потому что речь в данном случае идет о повышении доступности для населения медицинских и образовательных сервисов, усилении безопасности, ускорении решения социальных вопросов", - добавил глава региона.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.