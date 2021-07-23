Входящие в НОЦ вузы Башкирии получили более 800 млн рублей федерального финансирования

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Вузы Башкирии, входящие в Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня, получили из федерального бюджета более 800 млн рублей на научные разработки, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин в ходе стратегической сессии "Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан" в пятницу.

"Мы получили за этот год благодаря тому, что стали участниками НОЦ, в совокупности 850 млн рублей", - сообщил Сидякин.

Эта сумма распределена по нескольким вузам и научным учреждениям с момента образования Евразийского НОЦ в Уфе в конце 2020 года. Так, 300 млн рублей получил инжиниринговый центр Уфимского государственного нефтяного технического университета, мегагрант на 90 млн на исследования в области генетики получил филиал РАН. Башгосуниверситет выиграл грант в размере 160 млн рублей, сам Евразийский НОЦ получил почти 128 млн рублей, уточнил Сидякин, подчеркнув, что "таких денег в науку не вливали никогда".

В Евразийский НОЦ вошли шесть университетов Башкирии, три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики.