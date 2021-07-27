В Саратовской области вдвое увеличат темпы создания мастерских по стандартам WorldSkills

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Власти намерены вдвое увеличить темпы создания профмастерских для обучения специалистов по востребованным профессиям по стандартам WorldSkills Russia в 2022 году в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС во вторник и. о. министра образования региона Михаил Орлов.

"В Саратовской области по нацпроекту "Образование" в 2022 году планируется создать 16 мастерских по стандартам WorldSkills Russia, тогда как в 2021 году - восемь таких объектов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мастерские появятся на базе учреждений среднего профессионального образования. Студентов будут готовить по актуальным направлениям, таким как как веб-дизайн, электромонтаж, разработка мобильных приложений, эксплуатация грузового речного транспорта, кондитерское дело и другим.

"Самое главное, что все мастерские будут оснащены тем оборудованием, которое уже сейчас используется на производствах. Значит, мы качественно поднимем уровень образования наших выпускников, обеспечим им скорейшее трудоустройство, что в конечном счете позитивно скажется и на рынке труда региона", - заявил Орлов.

По его словам, мастерские будут созданы за счет грантов из федерального бюджета, общая сумма гранта на 2021 год - 53,7 млн рублей.

Модернизация спортзалов

Орлов рассказал, что помимо создания новых объектов ведут и модернизация существующих. Так, в рамках национального проекта "Образование" проводится ремонт и закупается новое спортивное оборудование для 14 спортзаловаы сельских школ области.

"Спортзалы станут доступными не только для школьников, но и для местных жителей, то есть это будет способствовать развитию спорта на селе", - сообщил Орлов.

Он уточнил, что в каждой школе откроется спортивный клуб для занятий волейболом, футболом, настольным теннисом и другими видами спорта. Всего на эти цели предусмотрели 16,6 млн рублей.

По словам Орлова, на объектах меняют окна и напольное покрытие, устанавливают новые двери, осветительное оборудование.

"Но главное, что закупается современный спортинвентарь, ранее недоступный в селах, где нет фитнес-клубов, мало спортивных секций. Ремонтные работы будут завершены до начала учебного года", - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.