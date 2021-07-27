Строительство первого этапа Дворца спорта в Кисловодске завершат в 2022 году

КИСЛОВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. Строительство первого этапа Дворца спорта "Арена Кисловодск" в Ставропольском крае завершится в 2022 году. Спортивный объект возводят в рамках региональной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" нацпроекта "Демография", сообщает во вторник управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"Более 850 млн рублей выделено на строительство объекта из средств федерального и краевого бюджетов. Строительство планируется осуществить в три этапа. Первым этапом предусмотрено возведение корпуса водных видов спорта. Завершение работ запланировано на 2022 год", - цитирует управление и. о. министра строительства Ставрополья Валерия Савченко.

По его словам, корпус водных видов спорта будет состоять из трех этажей, здесь разместят зал бассейна для обучения плаванию детей, зал основного бассейна с трибуной на 800 мест, помещение для подготовительных занятий, кабинет медсестры, лабораторию химического и биологического анализа воды, буфет.

Вторым этапом предусмотрено строительство корпуса спортзалов, третьим - корпуса ледовой арены. Сроки второго и третьего этапов будут определены позднее.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов. Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек.