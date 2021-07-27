Пациенты поликлиник в Удмуртии начали получать электронные рецепты

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Поликлиники Удмуртии впервые начали выписывать своим пациентам электронные рецепты, сервис стал доступным благодаря реализации соответствующего пилотного проекта в регионе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В Удмуртии проходит пилотный проект по использованию электронного рецепта. Первый такой рецепт выписан при участии "Сбера" в городской поликлинике №2 в Ижевске. Внедрение нового сервиса стало важной вехой в процессе цифровизации медицины региона", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, компания "Первый электронный рецепт" разработала специальную платформу, которая встроена в уже существующие медицинские системы городских поликлиник №2 и №5 Ижевска и Воткинской районной больницы.

"Сокращение очереди к врачу, внедрение системы электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением - все это элементы единого информационного пространства, которое мы формируем в здравоохранении региона для повышения качества и доступности медицинских услуг. Новый сервис во многом упрощает и автоматизирует процедуру назначения лекарств, а значит экономит самый ценный ресурс - рабочее время врачей, чтобы они смогли уделять больше времени пациентам", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии Александра Бречалова.

В пресс-службе отмечают, что электронный рецепт обеспечивает взаимодействие пациента, врача и фармацевта в едином цифровом контуре, создание которого в медицинских учреждениях региона планируется до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Пациент, получивший электронное назначение врача, через мобильное приложение "Мой рецепт" может увидеть ближайшие аптеки, в которых доступно нужное лекарство.

По данным пресс-службы, сервис позволяет хранить рецепты, предоставлять к ним доступ, а также отслеживать состояние здоровья пациента и соблюдение стандартов протоколов назначений и лечения. В свою очередь фармацевтам будет проще проверять выписанные рецепты, статистику потребления, также система позволит исключить поставки контрафактной продукции.

О нацпроектах

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.