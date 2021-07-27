Почти 250 км дорог отремонтируют в Смоленской области до 1 октября по нацпроекту

СМОЛЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Почти 250 км дорог отремонтируют в Смоленской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) до 1 октября 2021 года. В Смоленске ремонт пройдет на 13 участках протяженностью 7,8 км, сообщает во вторник пресс-служба правительства Смоленской области.

"В нынешнем году на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено порядка 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей - средства областного бюджета. Планируется отремонтировать 40 объектов протяженностью 249,1 километра", - цитирует пресс-служба слова и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству региона Дмитрия Сулимова.

Он уточнил, что в Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а также 1-й Краснинский переулок, проспект Строителей, улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская.

"Все дорожные работы должны быть завершены в рамках строительного сезона к 1 октября. Также прошу в дальнейшем при проведении подобного комплексного ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались", - приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.