В Крыму открылась смена форума "Таврида", посвященная кино и анимации

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Образовательный заезд "Видеохостинг и диджитал-сервисы" начался в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в крымской бухте Капсель, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мероприятия.

"Участники получат новые знания и применят их на практике в рамках одной из четырех арт-школ: онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, анимации, диджитал-дизайна и диджитал-издательства. Также в заезде принимают участие финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2021 по направлению "Кино". Всего на "Тавриду" приехали 400 молодых творцов из 60 регионов России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспертами выступят специалисты в области виртуального продакшена XO, киноплатформ Okko и Megogo, Высшей школы брендинга, дизайн-агентства "Труд", группы компаний "Литрес", издательской группы "Эксмо-АСТ", "Газпром-Медиа" и другие. Участники смогут получить профессиональные навыки в области диджитал-сервисов, поработают над кейсами, пройдут мастер-классы, практикумы, а также обзор портфолио и презентацию авторских проектов.

"Впервые кураторами арт-школ стали мастера "Тавриды" - молодые эксперты, бывшие участники проектов арт-кластера. Иван Вторых, основатель, генеральный продюсер студии "Светлые Истории", с 2019 года приезжал на площадку в качестве эксперта, а на текущем заезде курирует арт-школу анимации. Маргарита Посадских, директор Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", в прошлом участница образовательных заездов арт-кластера, возглавила арт-школу онлайн-кинотеатров и веб-сериалов", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что на форуме представят технологии кинопроизводства будущего - участники смогут поработать на оборудовании Virtual Production, благодаря которому можно погрузить актера или объект съемки в виртуальную среду, не покидая съемочного павильона. Кроме того, лучшие участники арт-школы попадут на всероссийский конкурс "Снять за 72 часа" и представят короткометражные фильмы вне конкурсного отбора.

По данным пресс-службы, параллельно пройдет Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters-2021 по направлению "Кино". Его финалисты разделятся на пять команд, каждая из которых снимет короткометражный фильм вместе с резидентами арт-кластера "Таврида". Участники заезда увидят новинки российского кинематографа - фильмы "Серебряные коньки", "Огонь", "Сердце и как им пользоваться" - и обсудят их вместе с создателями и актерами.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.