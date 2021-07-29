Хуснуллин заявил, что нацпроект позволит повысить благоустройство в России в полтора раза

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Рассчитанный до 2030 года национальный проект "Жилье и городская среда" должен повысить уровень благоустройства населенных пунктов в России в полтора раза, работа идет по плану, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, работающий в четверг в Краснодарском крае.

"Не просто так национальный проект был придуман, не просто так поставили задачу в полтора раза благоустройство населенных пунктов увеличить. Это очень серьезная задача, она требует колоссальной концентрации усилий. Она идет по намеченному плану, хотя, конечно, хотелось бы больше уделять внимания и больше выделять денег", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что если благоустраивается какой-то район, то "туда начинают приходить инвестиции, приходить другая культура". "У нас по стране десятки тысяч мест уже благоустроены, мы видим, что везде, где происходит благоустройство, приходят инвестиции, вокруг начинает расти привлекательность недвижимости. Вы посмотрите на стадион и парк "Краснодар": вокруг появились кафе, парковки, места отдыха", - привел пример вице-премьер.

Он добавил, что одним из примеров нового подхода в застройке является Краснодар. "Сейчас мы посетили жилой микрорайон. Если раньше для Краснодара была характерна точечная застройка, которая крайне не нравилась жителям, диссонировала с исторической архитектурой, то сегодня посмотрели жилой микрорайон, где инвестор сразу в своем проекте построит и садики, и парк, и первые этажи - места отдыха. Инвестора спросил - он стал заниматься жильем буквально последние три года. Вот вам пример: от одного типа застройки хаотичного, единичного к комплексной системе благоустройства", - отметил Хуснуллин.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.