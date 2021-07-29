Хуснуллин: кассовое освоение по дорожному нацпроекту на юге России выше среднего по стране

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кассовое освоение по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионах Южного федерального округа составляет около 49%, что выше среднероссийского показателя на 14 п. п. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания вице-премьера Марата Хуснуллина с главами субъектов ЮФО.

"В целом кассовое освоение по национальному проекту ("Безопасные и качественные автомобильные дороги") в ЮФО на начало недели составило 49% (17,5 млрд рублей), что выше среднероссийского значения (35%)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Хуснуллин особо отметил работу руководства Республики Крым по реализации дорожного нацпроекта. Вице-премьер назвал работу в Крыму "прорывом в развитии региона".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в марте, что на дорожное строительство в республике кабмин выделит 58 млрд рублей до 2024 года, из них 16 млрд - в рамках реализации нацпроектов. По словам Аксенова, "это позволит довести 43% дорог республики Крым до нормативного состояния".

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.