До конца года в Якутии откроют восемь детсадов

ТАСС, 6 августа. Власти Якутии до конца года введут в эксплуатацию шесть детских садов, строительство еще двух уже завершено. Таким образом, в регионе появится 1,1 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"Шесть новых детских садов будут построены в Республике Саха (Якутия) до конца текущего года в рамках национального проекта "Демография". Всего в 2021 году власти региона введут в строй восемь государственных детсадов, два из них, общей вместимостью на 165 мест, уже открылись. При этом особое внимание власти региона намерены обратить на соблюдение графиков строительных работ для своевременной сдачи объектов в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Минобрнауки региона Михаил Сивцев, слова которого передает пресс-служба, всего в этом году появится 1 155 новых мест в детских садах, в том числе 400 мест для детей до трех лет.

"Кроме того, в 2021 году в республике создадут 300 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Всего в городах и районах Якутии в этом году введут 14 детских садов на 1 745 мест", - уточняется в сообщении.

В 2020 году ТАСС со ссылкой на республиканский Минобрнауки сообщал, что строительство и приобретение детских садов в районах Якутии благодаря нацпроекту "Демография" позволит создать в 2021 году более тысячи дополнительных мест.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.