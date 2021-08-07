На "Тавриде.Арт" в Крыму создадут первый всероссийский молодежный джазовый оркестр

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Участники нового образовательного заезда "Вкусный джаз" на площадке фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму создадут первый всероссийский молодежный джазовый оркестр, сообщили в субботу в пресс-службе мероприятия.

"По итогам заезда мы создадим первый всероссийский молодежный джазовый оркестр, который объединит молодых людей со всех концов нашей большой Родины, каждый из которых добавит что-то свое в его звучание. В этом году образовательная программа рассчитана не только на музыкантов, но и на менеджеров - людей, которые занимаются концертами, фестивалями, гастролями артистов, и, конечно же, на звукорежиссеров, без знаний и талантов которых невозможно добиться идеального звучания на живом выступлении и записать музыку, передающую всю палитру джазового исполнения", - приводятся в сообщении слова саксофониста, народного артиста России, создателя и художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

В новом заезде "Вкусный джаз" 400 участников из 66 регионов будут учиться, творить и создавать проекты в арт-школах джазовой музыки, гастрономии, фото- и видеоконтента, сообщается в пресс-релизе. "Впервые на "Тавриду" приехали молодые, но уже опытные повара и рестораторы. Они обучатся техникам приготовления национальных блюд и напитков и прокачают знания в области ресторанного бизнеса под руководством ведущих шеф-поваров, рестораторов и виноделов страны", - говорится в сообщении.

Фотографы, видеографы, режиссеры, медиахудожники и фуд-фотографы проведут фотосессии для джазовых музыкантов, сделают репортажные съемки репетиций, концертов и снимут клипы, а также проведут фуд-съемки совместно с участниками арт-школы гастрономии. Работы презентуют на итоговой выставке, которая пройдет на "Тавриде" 12 августа в онлайн- и офлайн-форматах.

"На образовательном треке "Компетенции будущего" участники заезда узнают об истории русской культуры, культурном маркетинге, управлении креативными проектами, лидерстве, осознанном потреблении и безопасности. В роли экспертов выступят представители Российской креативной недели, Российского Союза боевых искусств, Академии Stand Up Education и Роскосмоса", - сообщается в пресс-релизе.

Также сообщается, что четвертый образовательный заезд школы лидеров креативной экономики "Меганомика" собрал на площадке арт-кластера "Таврида" министров молодежной политики субъектов РФ и руководителей региональных комитетов по делам молодежи, слушателями школы стали 22 человека. "Слушателям "Меганомики" предстоит разработать проекты, связанные с реализацией творческого потенциала молодежи в регионах. Визуальным дополнением к проектам станут фото- и видеоматериалы, в которых участники раскроют образ современного молодого человека", - приводятся в сообщении слова руководителя образовательных программ школы лидеров креативной экономики "Меганомика" Евгениии Слепак.

О "Тавриде"

Фестиваль "Таврида.Арт" состоится с 8 по 12 сентября на площадке арт-кластера около города Судак. Уже известно, что в числе хедлайнеров фестиваля будут Manizha, которая с песней Russian Woman представляла Россию на конкурсе "Евровидение - 2021", Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина и другие артисты. Планируется, что очно на фестивале будут присутствовать более 5 тыс. участников, однако мероприятия также планируется транслировать онлайн - в прошлом году фестиваль таким образом получил около 19 млн просмотров.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.