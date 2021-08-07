Автомобильную магистраль за 1 млрд рублей открыли в Белгородской области

ТАСС, 7 августа. Четырехполосную дорогу к новому микрорайону, на строительство которой по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили около 1 млрд рублей, открыли в субботу в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Новую автомобильную магистраль открыли в Белгородской области. На строительство четырехполосной подъездной дороги к микрорайону Журавлики было направлено порядка 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил во время открытия врио губернатора региона Вячеслав Гладков, новая дорога является магистралью-дублером, которая позволит разгрузить основные транспортные артерии моногорода Губкин и сократит время на дорогу для жителей. На новой дороге создали современное освещение, трехпролетные мост и путепровод над железнодорожными путями.

Дорожники уже построили и отремонтировали по нацпроекту в 2021 году в Белгородской области 260 км дорог, стоимость работ превысила 3 млрд рублей. За счет дополнительных 900 млн рублей из федерального бюджета в области отремонтируют еще 53 дороги протяженностью 84 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".