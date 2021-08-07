Волонтеры ВООПИиК провели субботник на даче Маяковского под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Волонтеры городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПБ ГО ВООПИиК) провели первый в этом сезоне субботник на территории дачи в поселке Левашово под Петербургом, где проводил время поэт Владимир Маяковский. Сейчас объект готовят к реставрации, сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь проекта "Открытый город" Тамила Зухраева.

"На субботнике было две группы, в среднем по 50 человек, потому что у нас ограничения по количеству людей. Они разбирали бытовой мусор, сорную растительность. И после завершения всего участников угостили полевой кашей и провели экскурсию",- рассказала собеседник агентства. Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Культура".

Как отмечают в проекте "Открытый город", дача в Левашово - образец деревянной дачной архитектуры Серебряного века. Здесь провел лето 1918 года Маяковский, спасаясь вместе с четой Брик от свирепствовавшей тогда эпидемии холеры. Именно здесь поэт написал "Мистерию-Буфф".

В 2020 году также СПБ ГО ВООПИиК и проект "Открытый город" организовывали на даче волонтерские субботы: очищали территорию от мусора, восстановили кровлю в местах протечек. "Дачу обследовали специалисты-реставраторы, провели консервацию объекта и 3D-сканирование. В этом году на территории памятника состоялось открытие общественного огорода и празднование дня рождения Маяковского. Само здание находится в аварийном состоянии, но общими усилиями мы надеемся привести в порядок прилегающую территорию",- отмечают в проекте.

По словам Зухраевой, сейчас ВООПИиК готовит проект реставрации объекта.

"Открытый город" - масштабный культурно-просветительский проект, знакомящий горожан с культурным наследием Санкт-Петербурга. Реализуется с 2016 года городским отделением ВООПИиК в партнерстве с КГИОП и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга.