Центр "Мой бизнес" в Приморье запустил бесплатную услугу по продвижению и рекламе

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Приморский центр "Мой бизнес" начал прием заявок от предпринимателей на бесплатные услуги по продвижению в СМИ, в интернете и с помощью наружной рекламы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра во вторник.

"Реклама, как известно, двигатель торговли, и услуги, связанные с нею, всегда пользуются у нас большой популярностью. Только в прошлом году мы получили на них больше 100 заявок. Сейчас мы предлагаем помощь по трем ключевым направлениям, а входящие в состав услуги консультации позволят предпринимателям подобрать для себя наиболее эффективные инструменты", - передает пресс-служба слова руководителя Центра поддержки предпринимательства (ЦПП, подразделение центра "Мой бизнес") Виктории Петровой.

Всего запустили три новых комплексных услуги: "Продвижение в СМИ", "Продвижение в интернете" и "Наружная реклама и полиграфия". В состав первой входит изготовление аудио- и видеороликов и их трансляция в радио- и телеэфире, публикации в периодических изданиях. В состав услуги "Продвижение в интернете" входит спектр предложений от создания посадочной страницы и продвижения сайта до раскрутки страниц в социальных сетях и размещения электронных баннеров на популярных ресурсах.

Как отмечается в сообщении, услуга наружной рекламы и полиграфии будет интересна предпринимателям в силу широкого охвата аудитории и продолжительности своего воздействия. В предложение входит изготовление и установка вывески или рекламного баннера, разработка макетов полиграфии и ее печать, помощь в изготовлении брендированной продукции.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата.