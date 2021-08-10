Новосибирский Минтранс компенсирует отставание по "дорожному" нацпроекту темпами работ

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Минтранс Новосибирской области намерен компенсировать отставание от графиков исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД), о котором накануне заявила Генпрокуратура РФ, ускоренными темпами работ подрядчиков. Исполнение показателей по итогам года прогнозируется в полном объеме, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Накануне заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру транспорта Новосибирской области из-за отставания в исполнении нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). Кассовое исполнение программ по дорожному хозяйству в регионе составляет менее 50%. Уточнялось, что основанием для объявления предостережения послужили недостаточный контроль со стороны профильных министерств и невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

"Имеющиеся отставания от графиков выполнения по некоторым объектам компенсируются ускоренными темпами работ подрядчиков, за которыми усилен контроль со стороны заказчиков и Минтранса. Ввод объектов, их кассовое исполнение, а также достижение целей и показателей региональных проектов по итогам 2021 года будет обеспечено в полном объеме", - сказал министр.

Он добавил, что с учетом специфики проведения дорожно-строительных работ в условиях климата Новосибирской области выполнение мероприятий на дорогах обычно начинается в мае - июне, а заканчивается в октябре - ноябре. Оплата завершается в те же сроки. Мероприятия региональных проектов "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения" выполняются в плановом порядке, срок завершения работ и их окончательной оплаты установлен также в октябре - ноябре текущего года.

Ранее Контрольно-счетная палата (КСП) региона заявила о рисках невыполнения показателей нацпроекта. В отчете указывалось, что за последние четыре года построено, реконструировано и отремонтировано только 370 км, или 30,6% от необходимой протяженности. При этом министр транспорта Анатолий Костылевский сообщал, что не видит рисков срыва сроков нацпроектов.