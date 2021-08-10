В Волгограде начали укреплять берег Волги для продления набережной и рокадной автострады

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Строительство новой линии берегоукрепительных сооружений началось во вторник в центральной части Волгограда, этот участок позволит продлить на несколько километров в южную сторону главную городскую набережную и рокадную автостраду вдоль берега Волги, сообщила пресс-служба Волгоградской областной администрации.

"На строительстве берегоукрепительного сооружения в Ворошиловском районе Волгограда забиты первые сваи подпорной стенки. Подрядная организация приступила к основным работам по строительству 280-метрового участка берегоукрепления в районе жилой застройки улиц Иркутская - Одесская", - говорится в сообщении.

На месте работают 40 специалистов, привлечена тяжелая техника - краны и речной флот для перевозки необходимых для строительства 100 тыс. тонн песка. Первые сваи были вбиты в присутствии губернатора Андрея Бочарова, который провел на стройплощадке выездное совещание.

"Мало кто в это верил, но мы начали делать первые реальные шаги, которые касаются берегоукрепления в направлении юга Волгограда, в сторону Красноармейского района. В этом микрорайоне Ворошиловского района проживают почти 3 тыс. человек: дома находятся в опасной оползневой зоне. Если ничего не делать, то ущерб может составить 2-3 млрд рублей.

Строительство 280-метрового участка берегоукрепления и рокадной дороги с элементами укрепления грунта позволит по-настоящему защитить людей", - сказал Бочаров на совещании.

Берегоукрепительные сооружения возводятся с учетом стыковки с ранее построенными участками. Новая линия защитных сооружений даст возможность перейти к возведению еще четырех участков в сторону Советского района города до улицы Автомобилистов, их общая протяженность составит 4,6 км. "Выполняя задачи по берегоукреплению, у нас есть возможность продлить рокадную дорогу на два километра - и мы это делаем, проектирование уже идет. Думаю, к концу следующего года приступим к строительству", - также сообщил Бочаров.

В пресс-службе добавили, что благоустроенные участки набережной, которые появятся после берегоукрепительных работ, станут новой зоной отдыха для волгоградцев и сделают город более привлекательным для туристов, а также позволят приступить к строительству моста на остров Сарпинский, расположенный напротив центральной части города. В дальнейшем планируется строительство почти 3 км берегоукрепительных сооружений в противоположном направлении, в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, что позволит продлить рокаду на север и создать единую набережную длиной почти в 20 км, говорится в сообщении.