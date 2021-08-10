Переход на бережливое производство помог новгородским заводам сэкономить 600 млн рублей

ТАСС, 10 августа. Предприятия Новгородской области за счет участия в нацпроекте "Производительность труда" сэкономили 600 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам визита в регион министра экономического развития России Максима Решетникова.

Суммарная выручка предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда" в Новгородской области - около 35,6 млрд, это 14% ВРП.

"В рамках национального проекта "Производительность труда" специалисты Федерального центра компетенций внедряют технологии бережливого производства. Девять предприятий Новгородской области делают это под руководством ФЦК, еще пять - самостоятельно, привлекая экспертов. Компании уже сэкономили около 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Решетников в ходе рабочей поездки в Новгородскую область посетил предприятие "Медовый дом", где производят натуральный фасованный мед. Компания вошла в национальный проект "Производительность труда" в 2019 году. Тогда выручка предприятия без НДС была почти 820 млн рублей. В этом году "Медовый дом" планирует получить 915 млн рублей. "Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря внедрению технологий бережливого производства. Сотрудники Федерального центра компетенций провели зонирование линии упаковки крем-меда, перераспределили персонал, привили культуру 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) и систему наставничества", - отмечается в сообщении.

За три года "Медовый дом" смог сэкономить более 40 млн рублей. Каждый сотрудник может предложить свои идеи по улучшению работы предприятия. Их рассматривают в сжатые сроки, авторов наиболее эффективных и полезных инициатив премируют.

"Важно не только наращивать число новых проектов, но и повышать отдачу от инвестиций уже на действующих предприятиях - в этом помогает нацпроект по производительности труда. В регионе участие в проекте принимают 14 предприятий. В этом году создали Региональный центр компетенций, который увеличит охват предприятий для участия в нацпроекте. В следующем году под РЦК регион планирует привлечь сразу шесть предприятий, четыре готовы вступить уже сейчас", - приводит пресс-служба слова министра.