В Грозном открылось новое здание старейшего в России нефтяного университета

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Строительство второй очереди главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова завершилось в Грозном. Церемонию открытия приурочили к 70-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

Новое здание, которое построено в рамках федерального проекта "Экспорт образования", включает в себя четыре блока общежитий общей вместимостью 896 мест, актовый зал на 500 посадочных мест и студенческую столовую. Отдельно предусмотрены площади для архива вуза и музея.

"Сегодня в стенах университета обучаются более 11,5 тыс. студентов, в том числе около 8 тыс. по программам высшего образования, работают около 700 человек, из которых более 500 - это преподаватели и профессора. Для них всех мы вводим в строй новый комплекс зданий, в котором, помимо блоков общежития и актового зала, будет располагаться музей и главный архив университета. Благодаря новому комплексу зданий вуз теперь сможет эффективнее вести международную деятельность и принимать студентов со всего мира", - отметил на открытии председатель правительства региона Муслим Хучиев.

По словам ректора вуза Магомеда Минцаева, первыми в новое общежитие заселят 120 студентов из иностранных государств, которые сделали выбор в пользу ГГНТУ. "Новый кампус - большой шаг навстречу нашим настоящим и будущим студентам. В новом здании есть все, что нужно для организации полноценного образовательного процесса", - сказал ректор.

Изначально строительство комплекса зданий университета было разбито на три пусковые очереди, первая из которых построена в 2012 году по федеральной целевой программе и позволила частично решить вопросы увеличения количества посадочных мест при проведении учебно-лабораторных занятий в университете. Сегодня состоялось открытие второго пускового комплекса. Проектно-сметная документация на строительство третьей очереди комплекса зданий находится в Главгосэкспертизе России.