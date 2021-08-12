Отставание в строительстве трех детсадов Новосибирской области ликвидируют до конца лета

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены до конца лета ликвидировать отставание в темпах строительства трех детских садов региона по нацпроекту "Демография", сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр строительства области Иван Шмидт.

Ранее Сибирский окружной информационный центр сообщал, что строительство 34 детских садов в восьми из десяти регионов Сибирского федерального округа, в том числе в Новосибирской области, ведется с отставанием от запланированного на 2021 год графика.

"Действительно, в прошлом и в этом году у нас есть отставание по нескольким объектам, это не система, это случай из ряда вон выходящий. <...> Мы их не бросили, они будут введены. Отставание мы преодолеем по этому сезону, вся трехлетняя программа нацпроекта "Демография", которая должна быть завершена в этом году, будет выполнена", - сказал он.

Министр отметил, что проблемными считаются три объекта, один из них - детский сад в селе Марусино, в отношении которого власти ведут судебные споры с подрядной организацией. Шмидт добавил, что причина отставания от графика связана с тем, что некоторые организации не смогли преодолеть кризис в условиях пандемии, в особенности мелкие компании, которые были ориентированы на иностранную рабочую силу. Также влияние оказало удорожание строительных материалов.

Ранее бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что в СФО остро стоит проблема обеспечения детей в возрасте до трех лет местами в детских садах. В октябре 2020 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщал, что доступность мест в детских садах региона составляет только 50%.