ИВАНОВО, 12 августа. /ТАСС/. Больницы Ивановской области получили 55 новых автомобилей, которые будут задействованы в перевозке участковых врачей, пациентов, а также для оказания неотложной помощи и доставки лекарств, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для больниц Ивановской области приобрели еще 55 автомобилей. Это второе и самое крупное поступление санитарных машин в этом году, первые 25 автомобилей поступили в лечебные учреждения Ивановской области еще зимой", - сообщает пресс-служба.

В числе приобретенных автомобилей Lada Granta, Lada Niva и "УАЗ Патриот". Машины будут использоваться в работе поликлиник, амбулаторий, ФАПов и офисов врачей общей практики. До конца года автопарк региональной медицинской службы пополнят еще 10 машин. Всего в 2021 году в больницы Ивановской области поступит 90 единиц автотранспорта стоимостью 54,7 млн рублей. Всего с 2021 по 2025 годы будут поставки 235 машин, 167 из них заменят старые.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в РФ 1 января. На ее реализацию за пять лет из федерального бюджета планируется выделить 500 млрд рублей и еще не менее 50 млрд рублей из региональных бюджетов. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи - одна из ключевых программ нацпроекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже раза в год, оптимизировать работу медицинских организаций.