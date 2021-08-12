В Чувашии сдали ливневые очистные сооружения стоимостью 42 млн рублей

ТАСС, 12 августа. Ливневые очистные сооружения стоимостью 42 млн рублей сданы в эксплуатацию в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы республики.

"В микрорайонах "Волжский - 1, 2" города Чебоксары завершено строительство ливневых очистных сооружений стоимостью 42 млн рублей. Новый комплекс сооружений будет очищать дождевые стоки с микрорайонов "Волжский - 1, 2", а также улиц Лебедева, Талвира и Университетской", - отмечается в сообщении.

Строительство ливневых очистных сооружений в микрорайонах "Волжский-1" и "Волжский-2" - одно из мероприятий, проводимых по региональному проекту "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Глава министерства природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов отметил, что новые ливневые очистные сооружения помогут в сохранении благоприятной окружающей среды и улучшении качества жизни населения не только в северо-западном районе столицы, но и в других.

По словам Бедертдинова, начавшаяся в 2019 году региональная программа "Оздоровление Волги" обеспечит снижение объема попадающих в Волгу загрязненных стоков. К концу 2024 года ожидается снижение в три раза доли неочищенных сточных вод, отводимых в реку.

На данный момент также завершается строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части Чебоксар. По программе "Оздоровление Волги" в городе планируется строительство ливневых очистных сооружений в микрорайонах "Грязевская стрелка" и "Новый город".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.