Ученые из Томска создали водоочистной комплекс для поселка в Алтайском крае

ТАСС, 13 августа. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали водоочистной комплекс для системы обеспечения чистой питьевой водой одного из крупнейших поселков городского типа в России - Тальменка в Алтайском крае, говорится в сообщении на сайте вуза. Строительство водозабора и разводящих сетей стало пилотным и самым крупным объектом федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология".

В поселке Тальменка, находящемся на границе Новосибирской области и Алтайского края, есть проблемы с качеством питьевой воды. Главная проблема артезианских источников, от которых запитана система водоснабжения райцентра, - повышенное содержание железа и мутная вода. Созданная учеными система позволит обеспечить чистой водой 19,5 тыс. жителей Тальменки.

"Сейчас проект находится на завершающей стадии: все оборудование поставлено, выполнены необходимые монтажные работы. Следующий этап - пусконаладочные работы, которые планируется провести осенью, и передача станции в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В основе работы водоочистного комплекса лежит безреагентная экологически чистая технология обработки воды. Сама система включает в себя три водозаборные скважины, станцию водоочистки, два резервуара чистой воды объемом около тысячи кубических метров. Стоимость объекта составляет более 230 млн рублей.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.