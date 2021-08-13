В Кемерове открыли новый спорткомплекс с ледовой ареной

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс для занятий хоккеем и фигурным катанием построен по нацпроекту "Демография" в Рудничном районе Кемерова, где проживают почти 100 тыс. человек и ранее не было своей ледовой арены. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов. В строительство объекта вложено 458 миллионов рублей из консолидированного бюджета", - отметил на церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В двухэтажном спорткомплексе кроме спортивных секций будет работать прокат коньков и будут проводиться массовые катания для всех желающих. Внутри также оборудованы тренажерный зал и зал для занятий аэробики.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.