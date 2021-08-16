Число школьников, посетивших экскурсии по Псковской области, вырастет в 1,5 раза

ПСКОВ, 16 августа. /ТАСС/. Количество школьников из разных регионов России, которые в рамках нацпроекта "Культура" в составе экскурсий посещают исторические места Псковской области в 2021 году вырастет в 1,5 раза, до 30 тыс. человек. Этого удастся достичь за счет увеличения числа туристических маршрутов, которые проходят по местам, связанным с историческими личностями, в том числе князя Александра Невского и поэта Александра Пушкина, сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по культуре области Ольга Тимофеева.

"Проведение экскурсий для школьников очень важно, так как они помогают в игровой форме, с применением современных технологий лучше усвоить школьные предметы - историю, литературу, русский язык, краеведение. Такие экскурсии позволяют существенно повысить успеваемость ребят. И у нас очень много желающих ребят, посетить такие экскурсии. Для этого мы увеличим число таких программ, и уже в 2021 году число детей, охваченных экскурсионными программами, вырастет до 30 тыс. человек, что в 1,5 раза больше текущих показателей", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что власти Псковской области разработали пять туристических маршрутов, которые проходят через памятные места, связанные с личностью князя Александра Невского. Кроме того, сейчас в регионе насчитывается порядка 100 маршрутов, разработанных в рамках федерального проекта "Серебряное ожерелье России".

"Эти маршруты в Пскове созданы таким образом, чтобы гости региона смогли не только осмотреть достопримечательности, но и поучаствовать в событийных мероприятиях. Одно из таких - международный этнокультурный фестиваль финно-угорского народа сето "Сетомаа. Семейные встречи", который проводится в конце лета и признан брендовым мероприятием "Серебряного ожерелья России" в Псковской области", - резюмировала председатель регионального комитета по культуре.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.