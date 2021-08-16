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В Чувашии за два года для сдачи ГТО оборудовали 14 площадок

Площадки расположены при муниципальных Центрах тестирования ГТО

ТАСС, 16 августа. Власти Чувашии оборудовали 14 площадок для сдачи ГТО за последние два года по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Всего за два года реализации проекта в Чувашии оборудовали 14 таких площадок", - отметили в пресс-службе.

По словам министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова, площадки расположены при муниципальных Центрах тестирования ГТО.

Новая малая спортивная площадка ГТО открылась при детско-юношеской спортивной школе "Паттар" в Батыревском районе республики. На резиновом покрытии установили больше 20 спортивных снарядов и тренажеров. Здесь жители могут готовиться и выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На площадке площадью более 400 кв. метров появились комплексы для прыжков в длину и рывка гири, шведские стенки, брусья, турники, помост для отжиманий, тренажеры на различные группы мышц и многое другое.

Площадка в Батыревском районе стала первой из двух, сдача которых была запланирована на этот год. Еще одна площадка откроется в Шемуршинском районе при муниципальной детско-юношеской спортивной школе "Туслах".

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.

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