В Чувашии за два года для сдачи ГТО оборудовали 14 площадок

ТАСС, 16 августа. Власти Чувашии оборудовали 14 площадок для сдачи ГТО за последние два года по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Всего за два года реализации проекта в Чувашии оборудовали 14 таких площадок", - отметили в пресс-службе.

По словам министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова, площадки расположены при муниципальных Центрах тестирования ГТО.

Новая малая спортивная площадка ГТО открылась при детско-юношеской спортивной школе "Паттар" в Батыревском районе республики. На резиновом покрытии установили больше 20 спортивных снарядов и тренажеров. Здесь жители могут готовиться и выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На площадке площадью более 400 кв. метров появились комплексы для прыжков в длину и рывка гири, шведские стенки, брусья, турники, помост для отжиманий, тренажеры на различные группы мышц и многое другое.

Площадка в Батыревском районе стала первой из двух, сдача которых была запланирована на этот год. Еще одна площадка откроется в Шемуршинском районе при муниципальной детско-юношеской спортивной школе "Туслах".

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.