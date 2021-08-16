В Ингушетии в 2024 году откроют 20 новых "Точек роста"

МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ поддержало предложение о создании в Ингушетии 20 новых образовательных центров "Точка роста". Центры будут открыты в 2024 году за счет нацпроекта "Образование", говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки региона.

"В течение двух лет в республике открыли 59 центров "Точка роста", а согласованная министерством просвещения РФ заявка на открытие 20 новых "Точек роста" в 2024 году дает нам возможность сделать еще один шаг на пути к выравниванию образовательных возможностей между сельскими и городскими школами", - передает пресс-служба слова министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.

Как сообщается, центры будут обеспечены новейшим оборудованием, таким как многофункциональные устройства, квадрокоптеры, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, тренажеры-манекены и многим другим.

"Точка роста" создает новые возможности для изучения школьного материала по таким предметам, как информатика, технология и ОБЖ, в современном формате. Например, на уроках ОБЖ ребята могут в игровой форме осваивать азы основ оказания первой медицинской помощи, оттачивая приобретенные навыки на тренажерах-манекенах, а также, работая с наборами, имитирующими травмы", - цитирует пресс-служба министра.

В 2021 году к 1 сентября будет создано 12 "Точек роста" в республиканских школах. В данное время в центрах завершается ремонт и закупка необходимых учебных материалов и оборудования.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.