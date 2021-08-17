Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ в контексте нацпроектов в июле

ТАСС, 17 августа. Краснодарский край, Московская область и Нижегородская область чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в июле 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край, который по итогам июня был вторым в рейтинге, стал лидером в июле с результатом в 6962 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали: оценка социально-экономического развития юга и Кубани вице-премьером Маратом Хуснуллиным, создание в регионе туристско-рекреационного кластера "Новая Анапа", а также открытие высокотехнологичной "Точки кипения" на базе краснодарского предприятия "Сервис-ЮГ-ККМ" в рамках нацпроекта по производительности труда.

Вторым по числу упоминаний в июле 2021 года стала Московская область, которая за месяц, наоборот, потеряла лидерство (6 891 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о том, что жители области смогут проголосовать за дороги, которые стоит отремонтировать в 2022 году, о результатах дорожных работ в текущем году, а также о закупках для лесопожарных формирований Подмосковья.

Тройку лидеров, как и месяцем ранее, замкнула Нижегородская область (5 273 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали планы по капитальному ремонту школ в рамках национального проекта "Образование", заявка области на инфраструктурные кредиты, а также увеличение внешнеторгового оборота Нижегородской области на 19% в январе-мае 2021 г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,52 млрд долларов.