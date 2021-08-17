В Вологодской области на месте старых корпусов для инвалидов возвели современное здание

ВОЛОГДА, 17 августа. /ТАСС/. Новый жилой корпус на 150 мест построен в Устюженском доме социального обслуживания в Вологодской области. Объект заменил старые деревянные корпуса, он возведен по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В Устюженском доме соцобслуживания проживают вологжане, нуждающиеся в постоянном присмотре. Есть граждане, утратившие способность к передвижению и самообслуживанию. Для них важно комфортное и безопасное проживание. Ранее инвалидов размещали в одноэтажных деревянных корпусах, что было небезопасно. Сейчас таких корпусов нет, построены современные кирпичные здания (первый кирпичный корпус был возведен в 2005 году - прим. ТАСС). Проживание, отдых и реабилитация будут проходить здесь на новом качественном уровне", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора области Ларисы Каманиной.

По ее данным, новое современное кирпичное здание построено за два года. Стоимость составила 129,4 млн рублей, из которых 80% - средства федерального бюджета. Здание соответствует всем современным требованиям: имеются жилые двухместные комнаты, лечебно-трудовые мастерские, помещения для организации творческой деятельности, актовый зал, столовая и пищеблок. Корпус рассчитан на 150 человек, сейчас в доме соцобслуживания проживают 123 человека.

На данный момент в рамках нацпроекта ведется проектирование дома социального обслуживания на 200 мест в селе Молочное города Вологды.