Во Владикавказе благодаря нацпроекту открылся детский сад на 280 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Детсад на 280 мест открылся во Владикавказе благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"По поручению врио Главы РСО - Алания Сергея Меняйло во Владикавказе состоялось торжественное открытие нового детского сада "Диалог", рассчитанного на 280 мест, - говорится в сообщении. - Строительство объекта велось с 2020 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Детский сад расположен в 19 микрорайоне г. Владикавказа".

В пяти корпусах детсада расположены столовая и бассейн, музыкальный кабинет, спортивный зал, медицинский блок, а также четыре блока для размещения 15 детских групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На территории детского сада "Диалог" также размещены уличные игровые площадки, зоны для прогулок. Учтены необходимые условия доступности здания для инвалидов и маломобильных групп населения.

Для воспитанников детсада предусмотрены занятия с логопедом, психологами. Кроме того, есть группа обучения по полилингвальной программе. Предполагается также обширная программа дополнительного образования: шахматы, национальные и современные танцы, гимнастика, занятия английским языком.

На территории детсада размещены четыре групповые площадки для малышей и 11 площадок для детей дошкольного возраста. Они оборудованы теневыми навесами, игровыми устройствами и гимнастическими снарядами.