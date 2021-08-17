Две новые школы на 1 440 мест открыли в чеченском городе Аргун по нацпроекту

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Новые две школы на 1 140 мест открыли в городе чеченском городе Аргун в рамках нацпроекта "Образование". Торжественную церемонию приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Благодаря открытию этих школ решена проблема трехсменки в городском округе. В ближайшее время мы планируем открыть еще 14 школ. В целом в текущем году мы сдадим 20 новых школ. Благодаря этому решается первостепенная задача для системы образования региона - ликвидация трехсменок. В Шатойском районе мы закрыли этот вопрос, теперь проблема трехсменки и частично двухсменки решена и в Аргуне", - рассказал региональный министр образования Идрис Байсултанов.

Каждая из школ рассчитана на 720 детей. Они оснащены самым современным оборудованием, инвентарем и мебелью. Также на территории имеются площадки для воркаута, поля для волейбола, футбола и баскетбола.

Задача ликвидации трехсменного обучения является одной из самых актуальных в сфере образования республики. По последним данным, в регионе 70 школ проводят занятия в три смены. Для решения проблемы до 2024 года будет построено 73 общеобразовательных организации в рамках реализации национальных проектов "Образование", "Жилье и городская среда" и программ Министерства просвещения РФ.