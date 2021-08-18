В Ингушетии открыли новый детсад на 220 мест в рамках нацпроекта

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами для детей младше трех лет открыли в Ингушетии в среду. Объект возведен в рамках нацпроекта "Демография", сообщила пресс-служба главы региона.

"В самом крупном городе региона Назрани открылся детский сад "Умники и умницы" на 220 мест, построенный по программе нацпроекта "Демография". Современное двухэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал, театральный уголок и планетарий. Для каждой из 12 групп, в том числе четыре ясельных, закуплено учебное оборудование, а также определены игровые площадки", - говорится в сообщении.

Также в регионе ведется строительство еще девяти детских садов, которые будут открыты в начале следующего года.

"Все, что касается детей, их образования, развития является ключевым направлением деятельности органов власти республики. В Назрани мы сейчас строим еще два садика, а всего в республике сейчас строится девять детских садов", - цитирует пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии детсада.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.