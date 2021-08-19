В предгорном селе Ингушетии открыли комплекс спортивной подготовки

МАГАС, 19 августа. /ТАСС/. Комплекс спортивной подготовки для проведения тренировок сборных команд России открыли в предгорном селе Мужичи в Ингушетии. Реконструкция объекта и строительство нового корпуса были произведены за счет нацпроекта "Демография", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В сельском поселении Мужичи Ингушетии состоялось долгожданное открытие одноименного комплекса спортивной подготовки. Три спальных корпуса, столовая, спортивный зал, административное здание, складские и другие технические помещения претерпели несколько значительных изменений: везде проведены работы по усилению фундамента, смене кровельного покрытия, реставрации фасадов, внутренние ремонтные работы, произведена замена электропроводки, отопления и водоснабжения. Дополнительно построены новый спальный корпус, баня, облагорожена территория, а также сделано ландшафтное оформление участков", - говорится в сообщении.

Как сообщается, база была построена полвека назад, располагает сооружениями крытого и открытого типа, предназначенными для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта. Центр был весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности.

"Где-то полтора года назад, когда я сюда приезжал, состояние учреждения оставляло желать лучшего. Теперь тут могут пребывать и тренироваться разом до 200 человек, есть зал на три борцовских ковра, а в планах увеличить их до шести, чтобы были условия принимать сборные всероссийского уровня. Кроме спортивных тренировочных мероприятий, на базе можно проводить соревнования", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии объекта.

Реконструкция объекта проводилась в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" регионального проекта "Спорт - норма жизни" и государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта".

По данным пресс-службы регионального Минспорта, на территории базы созданы условия для тренировок спортсменов в различных видах единоборств, а также легкоатлетов. Также есть площадки для занятий баскетболом, теннисом и волейболом.