В Северной Осетии до 2024 года рекультивируют четыре свалки по проекту "Чистая страна"

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. В Северной Осетии рекультивируют четыре свалки до 2024 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минприроды республики.

"В рамках проекта "Чистая страна" на территории региона планируется рекультивировать до 2024 года четыре свалки в границах городов. Согласно плану, в 2021-2022 годах выполняются работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации объектов накопленного экологического ущерба", - говорится в сообщении.

Все свалки расположены в границах городов Ардон, Алагир, Беслан и Дигора и занимают общую площадь более 60 га. Несанкционированные свалки на днях в рамках выездных совещаний посетил врио министра природных ресурсов и экологии республики Эльбрус Бокоев.

С главами районов были обсуждены вопросы рекультивации этих объектов в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

"Рекультивация - это наукоемкий процесс, во время которого должны быть проработаны все технические и биологические этапы, включая оценку объемов образующихся биогазов и фильтратов, определение методов их удаления. Важно, чтобы эту работу выполняли грамотные специалисты. Ранее никогда в нашей стране не занимались такой глобальной работой как рекультивация свалок. Понятно, что решить задачу своими силами практически невозможно. Нацпроект дает возможность справиться с крупными экологическими проблемами, которые копились десятилетиями. Поэтому необходимо совместно и оперативно подготовить все документы в срок. Срыв работ недопустим. Граждане давно ждут рекультивации этих объектов", - сказал Бокоев.