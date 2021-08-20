В Архангельской области по нацпроекту "Культура" отремонтировали и ввели 27 учреждений

НОВОДВИНСК /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Строительство и ремонт 27 учреждений провели в Архангельской области по национальному проекту "Культура" за 2019-2020 годы, сообщила журналистам в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в область.

"<...> за первые два года [с 2019 по 2020 годы] отремонтированы и введены в эксплуатацию первые 27 объектов - это много, потому что среди них и 14 домов культуры, у нас семь новых, оборудованных кинозалов, у нас два виртуальных концертных зала и очень интересных. Для нас [это] очень важно, мы стараемся мониторить - это очень интересное направление и тоже пользуется успехом", - сказала Любимова.

Министр обратила особое внимание на развитие сети модельных библиотек в регионе. "Модельные библиотеки - это большая радость. <...> Мы уходим немножко от такой привычной, исключительно офлайн-формы просто выдачи литературы и работы в читальных залах, и добавляется всяческая разная активность для молодежи, возможности прийти посидеть в интернет-кафе, в таких кинозалах, подготовиться, поработать. Нам это очень важно, действительно, и этом направлении мы продолжим вместе активно сотрудничать [с регионом]", - заверила министр.

Архангельская область - участник национального проекта "Культура". Значительные средства направлены на обновление библиотек и домов культуры в регионе. В этом году область впервые в рамках нацпроекта проведет реконструкцию и капитальный ремонт трех детских школ искусств. Минкультуры России регулярно взаимодействует с региональными властями по проведению противоаварийных и реставрационных работ на территории "Новодвинской крепости", созданию фондохранилища для музейного объединения "Художественная культура Русского Севера", реконструкции здания Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона.

С 2022 года регион примет участие в новом направлении работы по модернизации муниципальных музеев: финансовую поддержку получат семь учреждений. Любимова отметила, что изменения, происходящие в регионе благодаря национальному проекту, находят поддержку жителей. "Мы очень много взаимодействуем с регионом, очень активно, надо сказать, наши коллеги с Архангельской областью работают, и, насколько я понимаю, с большой радостью и местные жители воспринимают изменения именно по нашему направлению, по направлению культуры", - сказала она.