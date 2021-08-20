В предгорном селе Ингушетии открыли первый детсад на 120 мест

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии открыли в предгорном селе Мужичи первый детский сад, который рассчитан на 120 детей. Открытие дошкольного образовательного учреждения позволило полностью закрыть очередность в населенном пункте, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В сельском поселении Мужичи ввели в эксплуатацию новое учреждение дошкольного образования на 120 мест. За всю историю развития населенного пункта в нем никогда не существовало детского сада. Строительство детского сада стало возможным благодаря госпрограмме региона "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в новом здании создано шесть групп, в том числе две ясельные. На двух этажах объекта располагаются оборудованный спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда.

"Открытие каждого объекта дошкольного образования в селах республики является стратегически важным событием для формирования будущего поколения. На этот раз, открыв первый детский сад на 120 мест в Мужичах, мы полностью решили вопрос с очередностью в населенном пункте. Теперь важно, чтобы в новые здания приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели. Поэтому приоритет в подборе кадров должен быть отдан людям с профессиональным образованием", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии объекта.

О информации Минобрнауки республики, в Ингушетии показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет увеличился с 49 % до 82 % за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата в регионе удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию 18 детсадов в рамках нацпроекта "Демография" и других федеральных программ.