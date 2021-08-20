В Ингушетии более 100 работников культуры пройдут в 2021 году повышение квалификации

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Более 100 работников культуры в 2021 году в Ингушетии, что на 54% больше, чем в 2020 году, пройдут курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта "Культура", говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Более 100 работников учреждений культуры Ингушетии повысят свою квалификацию в этом году в рамках нацпроекта "Культура", что на 54% больше, чем в прошлом году. По федеральному проекту "Творческие люди" повышение квалификации специалистов в области культуры пройдут 105 человек, из которых на сегодня завершили обучение 79 человек. Мероприятие продлится до ноября", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в прошлом году квалификацию повысили 68 человек.

"В данной программе участвуют специалисты, работающие в сфере культуры на территории региона, по завершении которой они получат аттестаты о прохождении учебы. Также в этом году реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений и государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры", - добавили в пресс-службе.

Ингушетия участвует в трех проектах: "Культурная среда", предусматривающем строительство домов культуры, "Творческие люди" и "Цифровая культура", подразумевающем создание виртуального концертного зала, онлайн-трансляции культурных мероприятий и т. д.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.