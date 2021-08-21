На гранты, полученные на форуме "Таврида", организуют экскурсии и мастер-классы

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Гранты на общую сумму более 5 млн рублей распределены по итогам очередного конкурса в рамках форума "Таврида", в числе проектов-победителей театрализованные экскурсии по Курску, мастер-классы и тренировки по жонглированию, а также театральные фестивали, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"В Крыму подвели итоги всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Улица как новая сцена" арт-кластера "Таврида". Заезд объединил арт-школы уличного театра, циркового искусства и авторской песни. Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей", было представлено 35 проектов. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 5,08 млн рублей", - говорится в сообщении.

Среди победителей - Ирина Юрченко из Курской области с проектом "Театрализованные мероприятия-экскурсии "Оживший памятник". "В проект войдут десять насыщенных обзорных экскурсий по Курску и пять театрализованных мероприятий у памятников города. С помощью образной театрализованной формы школьники узнают историю памятников, события, связанные с ними", - приводит ее слова пресс-служба.

Добавляется, что Кира Таланова из Белгородской области возьмется за создание инклюзивного музыкально-пластического спектакля с воспитанниками Новооскольской специальной школы-интерната, Елена Дорофей из Республики Крым обустроит в Судаке эколого-туристический дворик, Максим Илюшкин из Саратовской области готовится к запуску лаборатории психологического театра "CемьЯ", а Денис Панфилов из Тюменской области намерен провести "Фестиваль креативных индустрий". Сразу два гранта получили представители Удмуртии: Дана Галиуллина поставит спектакль "Хижина дяди Тома" по мотивам произведения Гарриет Бичер-Стоу, а Татьяна Шихова проведет межрегиональный танцевальный форум RESTART 2.0. Наталья Лапченко из Хабаровского края получила средства на организацию гастролей мобильного театра "Две лампы".

Еще два победителя - представители Карелии: Александра Бурянина выиграла грант на фестиваль любительских студенческих и молодежных театров "Т-АРТ - 6", а Сергей Дорошин презентовал проект "Я - жонглер!" "Мы хотим сделать жонглирование максимально доступным занятием для всех желающих. В рамках проекта еженедельно будут проходить мастер-классы и открытые тренировки, на которых участники отработают простые цирковые трюки. Также планируем записать десять видеоуроков, которые будут опубликованы в открытом доступе", - цитирует пресс-служба слова Дорошина.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".