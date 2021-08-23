В Чувашии утвердили стратегию цифровой трансформации республики до 2024 года

ТАСС, 23 августа. Глава Чувашии Олег Николаев утвердил Стратегию цифровой трансформации республики до 2024 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы региона.

"Глава Чувашии Олег Николаев утвердил Стратегию цифровой трансформации Чувашской Республики. Документ рассчитан до 2024 года и предусматривает реализацию 128 региональных и федеральных проектов по дальнейшему внедрению цифровых технологий в 17 отраслях", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по количеству отраслей, включенных в Стратегию цифровой трансформации, Чувашия вошла в топ-3 регионов Российской Федерации. "Главная цель, конечно же, качественное изменение процессов, которые происходят в нашей жизни. Это касается и государственного управления, и процессов организации бизнеса. А учитывая, что госуправление так или иначе всегда касается регулирования бизнес-процессов, то, конечно же, трансформация облегчает ведение бизнеса: укорачивает время принятия различных решений, упрощает процессы согласования и сопровождения каких-то важных процессов, будь то строительство, реконструкция, оказание социальных услуг", - приводит пресс-служба слова Николаева.

По данным министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристины Майниной, помимо определенных Минцифры России шести ключевых отраслей (государственное управление, образование и наука, здравоохранение, транспорт и логистика, развитие городской среды и социальная сфера), в региональную стратегию вошли 11 дополнительных направлений. В их числе сельское хозяйство, финансовые услуги, торговля и предпринимательство, энергетическая инфраструктура.

Кроме того, это безопасность, промышленность, культура, туризм, физическая культура и спорт, строительство, экология и природопользование. Работа над реализацией проектов стратегии будет продолжена, для этого будут сформированы соответствующие межведомственные рабочие группы. "Больше всего проектов у нас набрала такая отрасль, как "Госуправление" - целых 30 проектов, потому что это межведомственная работа, куда вошли и администрация главы, и госслужба юстиции, и Минцифры. Второй по объему раздел стратегии - это "Здравоохранение", сюда вошли 19 инициатив. Третий - "Образование и наука", четвертый - "Сельское хозяйство", - приводятся слова Майниной в сообщении.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин поручил на уровне всех регионов России разработать стратегии в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности. Предполагается, что реализация стратегий произойдет путем внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.