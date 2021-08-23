В Адыгее в рамках нацпроекта запустят три школьных "Кванториума" до 2024 года

МАЙКОП, 23 августа. /ТАСС/. Уникальные площадки для дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук - "Кванториумы" - в ближайшие два года будут запущены в трех школах республиканского центра Адыгеи - Майкопа. Первый школьный "Кванториум" откроется уже 1 сентября, сообщил ТАСС в понедельник министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"Благодаря реализации проекта "Успех каждого ребенка" (нацпроект "Образование" - прим. ТАСС) мы открываем в День знаний первый в республике школьный "Кванториум". Он создан на базе СОШ № 17 в Майкопе, такое решение принято главой республики по результатам общения с населением, с учетом пожеланий граждан. В ближайшие два года в республиканском центре планируем запустить еще два школьных "Кванториума", - сказал он.

Инновационная площадка для интеллектуального развития и досуга позволит увлечь школьников Майкопа естественными и точными науками, приобрести полезные навыки в самых разных сферах, сориентироваться в выборе профессии, отметил министр, напомнив, что первый в Адыгее детский технопарк "Кванториум" появился в 2020 году на базе республиканского Центра дополнительного образования детей.

Как сообщила в понедельник на августовском педагогическом совещании работников образования республики заместитель премьер-министра региона Наталья Широкова, с 1 сентября в Майкопе также откроется центр цифрового образования "IT-Куб", где дети смогут освоить самые востребованные сегодня знания и навыки в сфере информационных технологий. Сейчас в Адыгее успешно работают опорный образовательный центр региона по работе с одаренными детьми - республиканская естественно-математическая школа, детский технопарк "Кванториум", мобильный "Кванториум", региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", региональный модельный центр. Все эти инновационные площадки пользуются большим спросом у подростков.

В 2021 году республика поднялась на 19 пунктов в рейтинге оценки эффективности работы по развитию талантов школьников, заняв 25-е место среди всех регионов страны. Среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Адыгея стала первой по этому показателю, добавила Широкова.