Нижегородской области выделят 106,6 млн рублей на ремонт сельских домов культуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Нижегородская область в следующие три года получит 106,6 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт сельских домов культуры, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Более 26 млн рублей будет выделено Нижегородской области из федерального бюджета на ремонт сельских домов культуры в 2022 году. <…> Кроме того, 36,6 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт домов культуры в 2023 году и 44 млн рублей - в 2024 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по федеральной программе "Культурная среда" национального проекта "Культура" в 2022 году отремонтируют пять сельский учреждений культуры: в селах Салганы, Зиняки, Зубилиха, в поселке Суроватиха и в деревне Малое Зиновьево.

Первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что дома культуры в сельской местности - важные культурные центры, где проводятся массовые мероприятия, работают кружки и творческие объединения для детей и взрослых. "Поэтому очень важно создать для жителей максимально комфортные условия. И дело не только в возможности навести внешний лоск - в обновленных помещениях обычно расцветает и творческая жизнь", - приводятся в сообщении слова Сухановой.

В рамках реализации нацпроекта "Культура" в Нижегородской области уже отремонтировали 32 дома культуры. Еще в шести учреждениях ремонт завершится до конца этого года.