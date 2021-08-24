Ангиограф передали в республиканский кардиодиспансер Чувашии

ТАСС, 24 августа. Республиканский кардиологический диспансер Чувашии получил ангиограф стоимостью 80 млн рублей, который был закуплен по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы республики.

"Новый ангиографический комплекс приобретен в рамках проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" за счет федеральных средств. Дорогостоящее оборудование на сумму около 80 млн рублей позволит увеличить количество принимаемых пациентов и медицинских манипуляций, повысить качество оказания медицинской помощи, доступность, спасти больше человеческих жизней", - приводятся в сообщении слова главного врача учреждения Вадима Бабокина.

Оборудование предназначено для диагностики и лечения широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний. В ряде случаев пациентам кардиодиспансера необходимы исследования на ангиографе.

Ежегодно в кардиодиспансере проводятся более 3 000 операций на сердце и сосудах, из них 1 500 - операции на высокотехнологичном уровне. В 2020 году в кардиодиспансере проведено более 1 300 ангиографических исследований, около 1 200 коронарографий, порядка 650 чрескожных коронарных вмешательств, имплантировано свыше 850 стентов.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.