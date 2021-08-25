В Череповец поступили по нацпроекту первые низкопольные трамваи

ВОЛОГДА, 25 августа. /ТАСС/. Череповец стал первым из четырех городов России, который получил современные низкопольные трамваи в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". На обновление городского автопарка было выделено из федерального бюджета более 500 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Ровно 65 лет назад на линию в Череповце вышел первый трамвай. С тех пор город невозможно представить без трамваев. Сегодня мы запускаем новые суперсовременные трамваи, которых ждали многие поколения горожан <…>. Череповец одним из первых городов России получил средства на новый транспорт, и теперь череповчане смогут с удобством и комфортом перемещаться по городу", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По данным главы региона, в сентябре по городу начнут курсировать 11 трамвайных вагонов "Львенок" вместимостью 155 человек и один "Богатырь", рассчитанный на 170 человек. Трамваи выбирались с учетом мнения жителей. Тестировались три модели, но выбор горожан пал на трамвай компании из Санкт-Петербурга. Его отличает современный дизайн, бесшумный плавный ход, комфортный салон, свободные проходы, система кондиционирования, вспомогательные посадочные устройства для посадки и высадки пассажиров в креслах-колясках, системы бесконтактной оплаты.

"Мы всегда думали, как сделать так, чтобы трамваи ездили быстрее. Секрет простой - мы видим в старом трамвае всего три двери и четыре ступеньки, а в новом - четыре двери и одна ступенька. По словам специалистов, вход и выход пассажиров в новых трамваях занимает не больше 15 секунд, поэтому теперь трамваи будут ездить быстрее", - рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

На сегодня трамвайный парк Череповца насчитывает 39 единиц подвижного состава, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Парк периодически обновлялся, но многие трамваи возят пассажиров уже почти 40 лет и нуждаются в постоянном ремонте. По словам депутата Госдумы от Вологодской области Алексея Канаева, для полного обновления трамвайного парка нужно приобрести еще около 30 новых вагонов.

Как сообщалось в июне, помимо Вологодской области, обновят парк трамваев Забайкальский край, Кемеровская и Челябинская области.