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В Республике Коми открылся первый школьный "Кванториум" по нацпроекту

Его создали на базе гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре, школьники будут развивать в технопарке креативные навыки в сфере биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий

ТАСС, 29 августа. Власти Республики Коми в рамках нацпроекта "Образование" открыли первый в регионе школьный технопарк "Кванториум", в котором предусмотрены лаборатории биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В Коми открыли первый школьный "Кванториум". В торжественной церемонии принял участие глава Республики Коми Владимир Уйба. "Кванториум" создан на базе гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре в рамках национального проекта "Образование". В нем смогут заниматься не только гимназисты, но и учащиеся по направлениям дополнительного образования. Новый центр позволит развивать у ребят знания и креативные навыки в сфере биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на базе "Кванториума" будут проходить тематические профильные смены летних лагерей, обучающие мероприятия для школьников города, мастер-классы для педагогов. "Дизайн-проект помещений разработан сотрудниками Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И. А. Куратова. Работа получила высокую оценку на федеральном уровне и рекомендована для использования в других городах России в качестве модельного стандарта", - говорится в сообщении.

Создание и развитие технопарков "Кванториум" в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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