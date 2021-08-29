В Республике Коми открылся первый школьный "Кванториум" по нацпроекту

ТАСС, 29 августа. Власти Республики Коми в рамках нацпроекта "Образование" открыли первый в регионе школьный технопарк "Кванториум", в котором предусмотрены лаборатории биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В Коми открыли первый школьный "Кванториум". В торжественной церемонии принял участие глава Республики Коми Владимир Уйба. "Кванториум" создан на базе гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре в рамках национального проекта "Образование". В нем смогут заниматься не только гимназисты, но и учащиеся по направлениям дополнительного образования. Новый центр позволит развивать у ребят знания и креативные навыки в сфере биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на базе "Кванториума" будут проходить тематические профильные смены летних лагерей, обучающие мероприятия для школьников города, мастер-классы для педагогов. "Дизайн-проект помещений разработан сотрудниками Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И. А. Куратова. Работа получила высокую оценку на федеральном уровне и рекомендована для использования в других городах России в качестве модельного стандарта", - говорится в сообщении.

Создание и развитие технопарков "Кванториум" в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.