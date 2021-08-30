Дегтярев: почти 230 жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья до конца года

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Почти 230 жителей Хабаровского края переедут в новые квартиры из аварийного жилья до конца текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом журналистам в понедельник сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"224 человека до конца года переедут из аварийного жилья. Нам предстоит еще большая работа с людьми, которые жили на проспекте 60-летия Октября. Для расселения 1 300 человек из этих домов необходимо почти 2 млрд рублей. Это очень большие деньги. Затем в очереди на 2022 год еще 51 дом", - пояснил Дегтярев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 286,9 млн рублей на решение проблемы с аварийным жильем в Хабаровске.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.