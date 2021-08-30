В Северодвинске открылось новое студенческое общежитие САФУ

ТАСС, 30 августа. Студенческое общежитие для иногородних и иностранных студентов Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова открылось в Северодвинске перед началом нового учебного года. Работы велись по федеральному проекту "Экспорт образования" национального проекта "Образование", сообщил на церемонии передачи ключей губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Я поздравляю всех студентов, которым выпадет счастье здесь жить, потому что новое общежитие, я знаю, там есть не только места для проживания, но и места для досуга, для занятий спортом. Очень надеюсь, что это повлияет на ваши оценки, поможет вам получать знания. <…> От всех нас скажем спасибо Министерству науки и высшего образования РФ, я напомню, что этот объект строился в рамках национального проекта "Образование", - сказал губернатор, отметив, что у области есть новые предложения по строительству общежитий для вуза, но уже в Архангельске.

Строительство нового здания для студентов, обучающихся в северодвинском филиале САФУ им. Ломоносова, продолжалось в течение двух лет. Девятиэтажное здание находится рядом с корпусом Гуманитарного института и включает 62 одноместные комнаты и 198 двухместных. На территории появились две спортивные площадки, есть стоянка для транспорта, а также места для создания в будущем зеленых зон. В перспективе будет рассмотрена возможность оборудования детской площадки.

"Самое главное, для чего все это делается, - это развитие. Задачи, которые стоят перед нами, - огромные, кому как ни вам их выполнять. Но это в будущем, а сегодня вы становитесь хозяевами этого здания", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, принимавший участие в церемонии открытия.

Муниципальные власти Северодвинска передали руководству САФУ разрешение на ввод в эксплуатацию общежития. Как отметила ректор вуза Елена Кудряшова, проектированием и строительством здание занимались архангельские компании, в которых работают выпускники САФУ. Подрядчикам удалось выполнить работы раньше срока и сдать объект к началу нового учебного года. "По проекту это здание должно было быть сдано в конце декабря нынешнего года. Но ребята настолько прониклись важностью события, пониманием того, что нужно открыть общежитие к новому учебному году, что собрались и сделали это", - добавила Кудряшова, после чего передала ключи от здания представителям студенчества.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавился еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.