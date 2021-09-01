Власти Карелии открыли восемь мастерских для будущих педагогов и фельдшеров

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новые мастерские по подготовке фельдшеров, лаборантов и медицинских сестер открыли в базовом медицинском колледже в Петрозаводске на средства федерального гранта национального проекта "Образование". Об этом журналистам в среду сообщила директор учебного заведения Елена Аксентьева.

"В 2020 году медицинский колледж Петрозаводска выиграл грант на конкурсной основе в объеме более 9 млн рублей федеральных средств по национальном проекту "Образование". Получив такую сумму средств, мы смогли оснастить мастерские по четырем компетенциям: лечебная деятельность, медицинский и социальный уход, лабораторные медицинские анализы и фармацевтика", - рассказала она.

Новые мастерские расположились в девяти кабинетах колледжа. Они представляют собой максимально приближенные к реальности медицинские помещения. Так, мастерская по направлению лечебной деятельности полностью повторяет обстановку ФАПов, кабинетов в поликлиниках, в которых предстоит работать будущим фельдшерам: здесь есть место для приема взрослых и детей, электрокардиограф, тренажер для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. Лабораторный модуль включил в себя оборудование для проведения общеклинических, гематологических и биохимических исследований. В мастерской медицинского и социального ухода представлены приспособления, которыми должны быть снабжены современные хосписы.

Как отметили присутствовавшие на открытии главные врачи петрозаводских поликлиник, важно, чтобы студенты, в особенности те, что поедут работать в районы, были готовы действовать в условиях сегодняшних медицинских организаций. "Как главный врач поликлиники, я очень рада, что наши будущие работники будут овладевать практическими навыками на таком прекрасном оборудовании - части из него, кстати, у нас еще нет. Они будут приходить с готовыми навыками. <...> Мне очень понравился и лабораторный модуль и стационарный и, конечно, модуль паллиативной помощи. Там есть приспособления, которых наши медики еще не знают", - прокомментировала главный врач петрозаводской четвертой поликлиники Ольга Билко.

Еще четыре новые мастерские в рамках национального проекта "Образование" открыли в петрозаводском педагогическом колледже. За счет федерального гранта в размере 8 млн рублей в учреждении появились мастерские физической культуры, спорта и фитнеса, а также социальной работы, для дошкольников и школьников. По словам директора колледжа Оксаны Старшовой, созданные условия подготовки программ для работы с детьми дадут возможность ранней профориентации и сократят количество выпускников, оказавшихся разочарованными после выхода на работу.

"Для нас новое направление - это социальная работа. В этом году мы набрали очных студентов, и мастерская, оборудованная методической литературой, которая позволит овладеть в минимально короткие сроки теми изменениями в законодательной базе и инструкциями, которые необходимы человеку, оказывающему социальные услуги, поможет подготовить высококлассного специалиста. Надо сказать, что у нас были сомнения, но они развеялись, когда мы поняли, что в число студентов вошли люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них это реальная возможность получить профессию и найти себе применение", - рассказала журналистам Старшова.

Всего в Карелии открыли пять новых мастерских в 2020 году, еще четыре заработают в октябре в Сортавальском колледже. До 2024 года республика получит из федерального бюджета более 145 млн рублей по национальному проекту "Образование" для создания еще 30 подобных учреждений.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.