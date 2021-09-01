В Кургане в День знаний открыли IT-колледж

ТАСС, 1 сентября. В Кургане на средства нацпроекта "Образование" открыли IT-колледж. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркивал значимость создания новых кадров в IT-сфере для региона и его экономики. Здесь создают IT-кластер. В прошлом году в Кургане также открыли IT-институт.

"Появление в Кургане IT-колледжа - важный шаг в подготовке специалистов в очень востребованной сейчас сфере, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в колледже предусмотрены несколько направлений обучения - "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Сетевое и системное администрирование", "Машинное обучение и большие данные", "Разработка мобильных приложений", "Разработка решений с использованием технологий блокчейн".

"По прогнозам экспертов, примерно через десять лет практически 100% экономики будет в "цифре". <…> В колледже будут обучаться более 1 000 человек, ежегодно выпускаться - около 500 специалистов с компетенциями, востребованными на рынке труда. Важно, что ребятам будет предоставлена возможность развиваться здесь. При колледже создан IT-инкубатор, студенты могут сразу начинать работать во время обучения, пользуясь оборудованием общего доступа - например, открыть свою IT-компанию", - цитируют в пресс-службе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

IT-колледж создан на базе Курганского технологического колледжа. Оборудование для него было приобретено благодаря федеральному гранту по нацпроекту "Образование" в размере 36,4 млн рублей. "Преподаватели колледжа прошли подготовку на платформах Академии Ворлдскиллс, сетевой академии Huawei, Университета Иннополис. Обучение проходит по программам, составленным с учетом рекомендаций и потребностей работодателей Курганской области", - добавили в региональном правительстве.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.