Художники арт-кластера "Таврида" украсили спортзал школы в Судаке 80-метровой росписью

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Настенную роспись по мотивам недавно вышедшего в прокат фильма "Космический джем" размером более 80 кв. м на спортивный зал средней общеобразовательной школы №4 в Судаке нанесли молодые художники - резиденты арт-кластера "Таврида". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе форума.

"Работа отражает все спортивные кружки, которые есть в этой школе: настольный теннис, футбол, баскетбол, атлетику, самбо. Самым сложным было придумать композицию, чтобы рисунок органично вписался в пространство, и, я думаю, у нас это получилось. Учителя, которые видели наш мурал, уже просят разрисовать их кабинеты", - приводятся в сообщении слова резидента арт-кластера "Таврида", участника команды Desarte365 Вадима Живова.

Работа над рисунком заняла у двух художников шесть дней. Они использовали безопасные нетоксичные краски. В финале работу покрыли несколькими слоями лака для защиты от возможных повреждений, отмечается в сообщении. "Получилась смесь стрит- и поп-арта на стене спортивного зала школы. Дети по-разному ведут себя в общественных пространствах - все зависит от того, что их окружает. А здесь модно, стильно, креативно, что мотивирует к занятию спортом", - цитирует пресс-служба директора школы Юлию Собко.

Уточняется, что это уже девятая работа художников арт-кластера "Таврида" в Крыму. Они создали семь муралов на подпорных стенах вдоль главной магистрали полуострова - трассы "Таврида", а также настенную роспись на одном из центральных пляжей Судака.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".