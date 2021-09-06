В Северной Осетии открылась сельская школа с "Точкой роста"

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Школа на 200 мест, на базе которой также будет действовать центр "Точка роста", открылась в селении Цалык Правобережного района Северной Осетии по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в понедельник пресс-службе Минобрнауки республики.

"Открытие новой школы - это радостное событие для всех жителей селения Цалык. Ведь школа в небольших населенных пунктах играет роль культурно-образовательного центра. Здесь созданы все условия для обучения и воспитания ребят. Школа с большими традициями, и, уверена, что они будут сохранены и продолжены. Я надеюсь, в стенах новой школы будет уютно и комфортно всем: и учителям и детям", - сказала на церемонии открытия врио министра образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

Старая школа, построенная в 50-х годах прошлого века, перестала соответствовать требованиям. Открытие нового здания - долгожданное событие не только для педагогического коллектива, обучающихся и их родителей, но и всех жителей села.

В двухэтажном здании оборудованы современные кабинеты с лабораториями, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая с обеденным залом, оборудованный кабинет технологии.

В новой школе заработал центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", открылся кадетский класс.